Die Aktie von Novo Nordisk kann am heutigen Donnerstag weitere Zugewinne verzeichnen. Das Papier profitiert dabei auch von positiven Analysten-Einschätzungen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs beispielsweise hat das Kursziel für Novo Nordisk von 484 auf 517 dänische Kronen angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der starke 2021er-Ausblick sei ermutigend, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Risiken für das Umsatzwachstum ließen nach. ...

