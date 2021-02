Europas größter Versicherer steigt bei einem weiteren digitalen Asset-Manager. Über die Tochter Allianz X beteiligen sich die Münchner am kanadischen Fintech-Unternehmen Purpose Financial. Die Beteiligung sei ein erster Schritt in Richtung einer vertieften strategischen Kooperation zwischen Purpose Financial und der Allianz. Allianz X investiert demnach umgerechnet 34,5 Millionen Euro in eigens dafür neu ausgegebene Aktien und wird damit zweitgrößter externer Aktionär der Kanadier. Zudem werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...