… dennn die Aktie kostet zur Emission 43 $, weit über der Spanne von 37 bis 39 $. Es werden bis zu 57,5 Mio. Stücke abgegeben und der Börsenwert übersteigt die 8 Mrd. $.



Ursprünglich reichte die Spanne von 28 bis 30 $ mit einer Abgabemenge bis 39,7 Mio. Stück.



Gründerin und CEO Whitney Wolfe Herd entwickelte die Dating-App Bumble 2014. Eine Besonderheit: In der Konstellation Frau-Mann ist klar festgelegt, wer die Erstinitiative ergreifen darf. Weiblich, oder gar nicht. Die Männerwelt darf nachdenken, warum das so ist. Das Unternehmen spricht von "Gleichberechtigung vom ersten Moment einer neuen Beziehung an". Außerdem betreibt BUMBLE ein digitales berufliches Netzwerk, zu dem Frauen zugelassen sind.



Badoo, die weitere Marke des Unternehmens, besteht seit 2006. Whitney Wolfe Herd war auch an der Gründung von Tinder beteiligt, das zur MATCH GROUP gehört (Börsenwert: 44,5 Mrd. $).



Das höchste öffentliche Analysten-Kursziel lautet auf 59 $. Es ist von Susquehanna allerdings als Bandbreite formuliert, die von 19 (schlechtestes) bis 59 $ (bestes Szenario) reicht. Der Handel soll heute unter dem Nasdaq-Kürzel BMBL beginnen.



