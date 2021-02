Taipei (ots/PRNewswire) - Der Rohstoffanbieter ICP DAS-BMP will seine medizinischen TPU jetzt weltweit anbietenICP DAS- Biomedical Polymers ("ICP DAS-BMP") ist ein Anbieter von medizinischen Thermoplastischen Polyurethan-Elastomeren (TPU) in Taiwan. Heute gab das Unternehmen offiziell bekannt, dass sein medizinisches thermoplastisches Polyurethan (TPU) ab jetzt auf dem weltweiten Markt für Medizinprodukte angeboten wird.Laut der Marktstudie von MarketsandMarkets wird die Marktgröße von TPU bis 2024 voraussichtlich 3,5 Mrd. USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % erreichen, was darauf hindeutet, dass der Sektor von der Automobil- und der Medizinbranche angetrieben wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz von medizinischem TPU voraussichtlich rasch zunehmen wird, möchte ICP DAS-BMP seinen Kunden weltweit biostabiles und qualitativ hochwertiges medizinisches TPU liefern. Wie erwartet hat ICP DAS-BMP wiederholt Anfragen aus verschiedenen Ländern in Europa, den USA, der Ukraine und aus Indien erhalten. Außerdem verwendet einer der Hersteller von medizinischen Kathetern in Taiwan die Alithane ALP-Reihe für neue Produktentwicklung.Das medizinische TPU von ICP DAS-BMP kann in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise in der Kardiologie, der Urologie, der Kieferorthopädie und der Wundversorgung eingesetzt werden. Es gibt drei Haupttypen von medizinischen TPU, nämlich die Alithane ALP-Reihe, die Durathane ALC-Reihe und die Arothane ARP-Reihe. Jeder Produkttyp ist in transparenten Spezifikationen, strahlenundurchlässigen B20-Spezifikationen (enthält 20 % Bariumsulfat) und strahlenundurchlässigen B40-Spezifikationen (enthält 40 % Bariumsulfat) erhältlich.Produkttypen- Alithane ALP-Reihe: Verfügt über vollständige Härtespezifikationen, gute Lösungsmittelbeständigkeit, biologische Stabilität und UV-Stabilität.- Durathane ALC-Reihe: Hat höherwertige Eigenschaften wie Nichtvergilbung, hohe Beständigkeit gegen Oxidationsstabilität, gute mechanische Eigenschaften und Biokompatibilität und bietet verschiedene Härte-, Farb- und Röntgeneigenschaften, die sich besonders für die Langzeitimplantation in den Körper eignen.- Arothane ARP-Reihe: Reicht von 70A bis 85D und weist somit bessere mechanische Eigenschaften als die Durathane ALC-Reihe auf.Informationen zu ICP DAS - Biomedical PolymersICP DAS - BMP wurde im Juni 2018 offiziell gegründet. Unsere Fabrik ist eine der Norm ISO13485 entsprechende Produktionsanlage, die aus Rohstofflagern, TPU-Produktionslinien, Qualitätskontrollanlagen und Fertigwarenlagern besteht.Neben dem Produktionsstandort umfasst diese Fabrik auch Forschungs- und Entwicklungslabors für die TPU-Polymerisation und -Verarbeitung sowie für physikalische und chemische Analysen. Alle von ICP DAS - BMP gelieferten medizinischen TPU erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse-VI-Klassifizierung, und es wurden bestimmte ISO10993-Tests durchgeführt, wie beispielsweise MEM-Elution (ISO 10993-5) sowie Hautreizungs- und Sensibilisierungstests (ISO 10993-10). ICP DAS-BMP kann Ihnen Ihre Bedenken hinsichtlich der Biokompatibilität Ihrer Medizinprodukte nehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://bmp.icpdas.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1435527/icpdas_bmp_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1435528/DSC_6503.jpgPressekontakt:ICP DAS BMPsales_bmp@icpdas.com+886-35673366#3323Original-Content von: ICP DAS Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153124/4836436