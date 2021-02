SAN ANTONIO, Feb. 11, 2021(NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Auszeichnung als Oracle Cloud Solutions Provider (CSP) erhalten hat.



Die Zertifizierung würdigt das Know-how von Rackspace Technology in den Bereichen Oracle-Anwendungen und -Technologie. Die CSP-Auszeichnung ermöglicht Rackspace Technology den Weiterverkauf von Oracle Global Universal Credits for Cloud Infrastructure und die Bereitstellung von Designated Service-Expertise während der Migration von On-Premise-Paketanwendungen auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Das Oracle-Team bei Rackspace Technology, das aus mehr als 300 zertifizierten Oracle-Experten mit mehr als 600 abgeschlossenen Projekten in den letzten 20 Jahren besteht, hat die Auszeichnung nach Bestehen des anspruchsvolle Audits von Oracle für die Zertifizierung als Cloud Solutions Provider erhalten. Dank dieser Qualifikationen und des umfassenden Know-hows des Unternehmens kann das Unternehmen Oracle-Lösungen in der Cloud bereitstellen und seinen Kunden ein flexibles und kostengünstiges Lösungsangebot bereitstellen.

"Als Zusatz zu unserer bereits existierenden Zusammenarbeit mit Oracle ist die Auszeichnung als Cloud Solution Provider eine Wertschätzung unserer Arbeit mit Oracle und ermöglicht es uns, unseren Kunden bessere Ergebnisse bereitzustellen", so Peter FitzGibbon, Vice President und General Manager, Applications bei Rackspace Technology. "Rackspace Technology ist stolz darauf, weiter die Mission von Oracle zu unterstützen, Kunden die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft mit agileren Angeboten und skalierbaren Lösungen auszubauen."

"Wir haben in den letzten Jahren eng mit Rackspace Technology zusammengearbeitet und waren beeindruckt von ihrem Engagement, in die erforderlichen Kompetenzen zu investieren, um im Oracle Cloud Solution Provider Program (CSP) einer der Partner und führenden Anbieter der nächsten Generation zu werden. Rackspace Technology ist ein gutes Beispiel für einen Oracle-CSP-Partner, den wir Kunden empfehlen, die in die Cloud wechseln, und wir freuen uns sehr, uns noch enger mit ihnen abzustimmen, um einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen", so Dale Weideling, Group Vice President, NA Cloud & Technology Alliances and Channels bei Oracle.

Als ein zuverlässiger Partner von Oracle verwaltet Rackspace Technology regelmäßig Oracle-Anwendungen und -Datenbanken vor Ort, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Cloud-Einführung zu beschleunigen. Die erfahrenen Business Operations Analysts arbeiten mit Kunden zusammen, um Oracle Anwendungen effizient zu implementieren und so für Kunden die höchsten Renditen aus ihrem digitalen Geschäft zu erzielen. In einer zunehmend Cloud-First geprägten Welt ermöglicht die Auszeichnung als Oracle CSP es Rackspace Technology, seine Kunden schneller als je zuvor in eine Cloud-native Oracle-Umgebung zu überführen.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

