DJ XETRA-SCHLUSS/DAX zurück über der 14.000er Marke

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag schon wieder aufwärts gegangen. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 14.041 Punkte. Damit hat sich der Rücksetzer unter die 14.000er Marke zunächst als Einstiegsgelegenheit entpuppt. "Angesichts fallender Neuinfektionen und den beruhigenden Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell zur Zinsseite verbessert sich die Stimmung bereits wieder", so ein Marktteilnehmer. "Mit den neuen Corona-Beschlüssen und den sinkenden Infektionszahlen gibt es eine Chance, dass der Lockdown im März breitflächig endet", sagte er.

Von den Aussagen des US-Notenbankpräsidenten profitierten die Technologie-Aktien: Der TecDAX ließ mit einem Plus von 1,7 Prozent DAX, MDAX und SDAX deutlich hinter sich. "Die Entspannung auf der Zinsseite rückt die Wachstumstitel wieder in die Favoritenstellung", sagte ein Marktteilnehmer. Zuletzt hatte es wegen der steigenden Renditen Zweifel daran gegeben, ob die "Growth-Titel" ihre Relative Stärke behaupten könnten. Nun hat Powell gesagt, dass die Geldpolitik wohl noch länger locker bleibe. Im DAX stiegen Infineon um 3,6 Prozent, SAP zogen um 2,1 Prozent an.

UBS empfiehlt Adidas und Puma

An der Spitze der DAX-Gewinner lagen allerdings Adidas mit einem Plus von gut 5 Prozent. Die Analysten der UBS haben sowohl Adidas als auch Puma zum Kauf empfohlen. Puma gewannen im MDAX gut 4 Prozent.

Nach oben ging es im DAX auch mit VW, die um 1,6 Prozent vorankamen. Der VW-Konzern arbeitet künftig im Bereich automatisiertes Fahren mit Microsoft zusammen. Wie ein Händler sagte, veranlasste die Kooperation US-Anleger zum Einstieg in die VW-Aktie.

Commerzbank stark unter Druck - Dt Börse positiv bewertet

Mit einem deutlichen Minus von nahezu 6 Prozent stand die Aktie der Commerzbank stark unter Druck. Nach Berechnung der Bank kostet der geplante Umbau mit den Sparmaßnahmen die Bank allein im laufenden Jahr etwa 900 Millionen Euro. "Vieles wird davon abhängen, ob die Bank es schafft, die Investoren von der Strategie 2024 zu überzeugen", so ein Aktienhändler.

Deutsche Börse legten um 0,4 Prozent zu, die Geschäftszahlen sind insgesamt etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Nettoerlöse lagen leicht über den Marktschätzungen, der Ausblick für 2021 entspricht den Erwartungen. Jefferies hat die Kaufempfehlung für das Papier nach den Zahlen bestätigt.

Metro-Zahlen schwach, aber nicht so schwach wie befürchtet

"Die Zahlen von Metro sind schwach, aber nicht so schwach wie befürchtet", so ein Teilnehmer in einer ersten Einschätzung. Metro konnte in dem für das Unternehmen wichtigen Quartal beim Umsatz die Markterwartung erreichen, der operative Gewinn auf EBITDA-Basis lag sogar leicht darüber. Hier halfen die "real estate gains". Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hat Metro bestätigt. Die Papiere zogen nach schwächerem Beginn um 1,2 Prozent an.

Daneben stiegen Amadeus Fire um knapp 7 Prozent, nachdem der Personaldienstleister dank eines starken Schlussquartals die eigenen Prognosen für das vergangene Jahr geschlagen hat. Mehrere Kurszielerhöhungen verhalfen Hamburger Hafen zu einem Kursplus von 8,9 Prozent. Und Verbio konnten sich nach dem jüngsten Rücksetzer um 4,4 Prozent erholen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 53,9 (Vortag: 67,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,66 (Vortag: 3,29) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner, 9 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

