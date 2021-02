Die Aktie von ProSiebenSat.1 Media hat sich am Donnerstag als bester Performer an die Spitze der MDAX-Werte gesetzt. Am Markt wurde die erneute Kursziel-Anhebung durch die Analysten von JPMorgan als Begründung genannt. Doch da gibt es noch zwei weitere kurstreibende Faktoren, die für ProSieben auch in der Folge Potenzial eröffnen. Die US-Bank JPMorgan sieht nach der fünften Kursziel-Anhebung binnen fünf Monaten die Aktie von ProSiebenSat.1 in den kommenden zwölf Monaten nun auf 22,50 Euro steigen. ...

