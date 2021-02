Colombes, Frankreich (ots/PRNewswire) - RecyClass stuft zwei Bostik-Produkte nach unabhängigen Tests als recycelfähig für flexible PE-Folien ein.Nachhaltigkeit ist ein Hauptanliegen der Verpackungsindustrie, und dies auf jeder Ebene der Wertschöpfungskette.Bostik's kontinuierliche Bestrebungen zur Recycelfähigkeit von Verpackungen beizutragen haben sich bewährt. RecyClass hat bestätigt, dass zwei Bostik Klebstoffe für das Recycling von Polyethylen (PE)-Folien geeignet sind.Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung auf: https://www.bostik.com/global/en/media/news/global/recyclass-certifications/Bostik, Arkema's Sparte für Klebstoffanwendungen, ist mit seiner großen Bandbreite an verfügbaren Technologien, mehr als 130 Jahren Erfahrung sowie seiner globalen Präsenz sehr gut positioniert. Das Unternehmen ist vielfältig engagiert sowohl Kunden als auch Mitglieder der Wertschöpfungskette bei der Recycling-Herausforderung zu unterstützen..Die RecyClass Zulassung steht im Einklang mit Arkema's Bestrebungen seinen Kunden nachhaltige Lösungen anzubieten. Der Konzern ist im Dow Jones Sustainability Index gelistet und wurde im November 2020 für die Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit sowie für die Integration der Corporate Social Responsibility (CSR) ausgezeichnet.Recycelfähige KlebstoffeRecyClass hat Zulassungen für die M-Resins-Technologie (Haftklebstoff für wiederverschließbare Verpackungen) und Bostik SF10M (lösungsmittelfreier Polyurethan-Kaschierklebstoff) erteilt. Die Testergebnisse bestätigten, dass beide Technologien bei bestimmungsgemäßen Gebrauch für das PE-Folien Recycling geeignet sind.RecyClass, eine branchenübergreifende InitiativeRecyClass ist eine branchenübergreifende Initiative, deren Ziel es ist, die Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen zu fördern und die Berechnung und Rückverfolgbarkeit des Recyclinganteils europaweit zu harmonisieren. Recyclass teilte mit, dass die Zulassung der Produkte von Bostik zur positiven Entwicklung im Rahmen des Design for Recycling und zur Verbesserung der Recyclingraten des PE-Stroms beitragen.Bostik "M-Resins" für wiederverschließbare Verpackungen für PE-Recycling zugelassenBostik's M-Resins, die in der Lebensmittelverpackung zur Herstellung von wiederverschließbaren Deckelfolien verwendet werden, entsprechen dem aktuellen europäischen PE-Folien Recycling Prozess.(RecyClass Technologie Freigabe (https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020-PO-001-Bostik-technology-approval-letter.pdf))PU-Kaschierklebstoff "Bostik SF10M" entspricht dem europäischen PE-Folien Recycling Prozess.Der lösungsmittelfreie Kaschierklebstoff "Bostik SF10M" ist zugelassen für PE-Folien Recycling. Wladimir Moraes(RecyClass Technologie Freigabe (https://recyclass.eu/wp-content/uploads/2020/12/2020-PO-004-Bostik-technology-approval-letter.pdf))Global Market Director Flexible PackagingBostik Advanced PackagingE-Mail: wladimir.moraes@bostik.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431583/Bostik_SA_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431584/Bostik_SA_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1431585/Bostik_SA_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/942760/Bostik_Logo.jpgOriginal-Content von: Bostik SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153142/4836497