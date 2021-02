Die deutschen Aktien hatten heute wieder einmal einen insgesamt guten Tag. Dass sich die Stimmung nach den gestrigen Ausführungen von US-Notenbankchef Powell zur US-Geldpolitik aufhellte, drängte wohl auch einige Sorgen der europäischen und deutschen Anleger in den Hintergrund. Denn die neue Lockdown-Verlängerung in Deutschland dürfte vielen Unternehmen belasten. Die Rede von Powell vor dem "Economic Club of New York' ließ Analysten zu dem Schluss kommen, dass die Anleihekäufe der FED noch längere Zeit anhalten dürften. Powell hatte zudem erklärt, dass die extreme Niedrigzinspolitik solange nicht beendet werde, solange die Corona-Pandemie nicht beendet sei.Die Aussicht auf weiter billiges Geld reichte zumindest heute, die Anleger zu beruhigen. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 108 Punkten bzw. 0,77 % auf 14.041 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...