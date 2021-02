So schnell dreht sich der Wind an der Börse manchmal: Gestern mussten Anleger bei Virgin Galactic noch einen Rückschlag verkraften, heute steigt der Kurs der Weltraum-Aktie zeitweise mehr als 8 Prozent. Hinter beiden Bewegungen steckt jeweils eine konkrete Nachricht. DER AKTIONÄR verrät, ob Anleger auf die Kursrakete aufspringen sollten.Die Bundesluftfahrtbehörde der USA hat den Luftraum rund um Virgin Galactics Weltraumflughafen Spaceport America in New Mexico für kommenden Samstag gesperrt. Das ...

