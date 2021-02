Wer versucht, eine PS5 zu kaufen, der weiß, dass der Konsolenmarkt ganz offensichtlich lukrativ ist. Aus China sind vermehrt Gerüchte zu hören, nach denen Huawei eine eigene Konsole anbieten will. In Anbetracht der schwierigen Lage, in die Huawei durch den US-Boykott geraten ist, überrascht es nicht, dass der chinesische Hersteller versucht, andere Marktsegmente zu finden, in denen der Bann sich nicht allzu stark auswirkt. Huawei will Gaming-Notebook-Linie bringen Schon im vergangenen Jahr hatte sich Huawei verstärkt auf Notebooks fokussiert. Ein echtes Gaming-Notebook hatte aber nur die ...

