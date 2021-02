Nimmt man die gestrigen Ausführungen des Chefs der US-Notenbank zusammen mit den heutigen lauwarmen US-Arbeitsmarktzahlen in den Blick, wird plausibel, warum derzeit alle Hoffnung auf dem neuen Corona-Paket der neuen US-Administration liegt.Ein weiterer Mosaikstein - die Außenwirtschaft. Das US-Handelsdefizit vergrößerte sich 2020 um 6 % auf 916 Mrd. US-Dollar, ein neues Allzeithoch. Die Exporte gingen um 13,2 % auf 1,43 Bio. Dollar zurück, die Importe um 6,6 % auf 2,35 Bio. Dollar.Nun soll also die neue Finanzspritze Zeit kaufen. Fragt sich nur, für wen. Denn wenn die Lohnersatzleistungen für Konsum und Schuldenabbau genutzt werden, woher kommt dann das versprochene Wachstum? Der Vorschlag von US-Präsident Biden für ein Programm über 1,9 Mio. Dollar ist natürlich ein dickes Brett, man wird sehen, wie sehr es die reale Wirtschaft reanimiert und wie sehr die Finanzmärkte. Die Inflationsrate war jedenfalls für die Aktienmärkte wie für die US-Notenbank kein Grund zur Sorge. Viel hängt nun von der weiteren Infektionsentwicklung des Coronavirus ab, vor allem in Bezug auf die damit gerechtfertigten politischen Entscheidungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...