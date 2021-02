In der letzten Woche konnte das Strategiedepot AKTIEN KONSERVATIV mit dem starken Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Index nicht ganz mithalten, legte aber immerhin um + 4,9 % zu und bügelte damit seinen in der vorausgegangenen Woche verzeichneten Verlust von - 3,7 % bei weitem aus.Hieraus resultierte per 07.01. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 22,7 %.Der mit Abstand größte Depotgewinner war in der letzten Woche die Aktie des weltgrößten Konsumelektronik- und Unterhaltungsmedien-Konzerns SONY (JP3435000009), die nach Vorlage herausragender Zahlen zum 3. Geschäftsquartal 2020/21 (per 31.12.) im Wochenverlauf gleich um + 24 % nach oben katapultiert wurde.

Den vollständigen Artikel lesen ...