Mehr Nachhaltigkeit zum Wohle der Industrie, der Menschen und des Planeten

H.B. Fuller (NYSE: FUL) bringt mit Swift tak 5730 eine neue Generation von Hochleistungsklebstoffen auf den Markt, um verbrauchergerechte, flüssigkeitsbeständige Papierstrohhalme herzustellen, die für schnell laufende Maschinen und verbesserte Nachhaltigkeit entwickelt wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210211005911/de/

H.B. Fuller adhesives enables growing demand for paper straws. (Photo: Business Wire)

Da weltweit gesetzliche Verbote von Einwegkunststoffen in Kraft treten und die Europäische Union mit einem Verbot von Einwegkunststoffen wie beispielsweise bei Tellern, Besteck und Strohhalmen bis Mitte 2021 den Weg für den Rest der Welt ebnet, benötigen Hersteller mehr denn je einen Hochleistungsklebstoff, auf den sie sich verlassen können, um die steigende Nachfrage nach Papierstrohhalmen zu decken.

Laut einer von H.B. Fuller in Auftrag gegebenen Studie wird die kumulierte jährliche Wachstumsrate (CAGR) für Papierstrohhalme in Europa in den nächsten drei Jahren voraussichtlich um 31 steigen. Diese Einschätzung zusammen mit den anstehenden tiefgreifenden Gesetzgebungen stärkt die Nachhaltigkeit als eines der Leitthemen für die Strategie und Produktentwicklung der großen Akteure der Branche.

H.B. Fuller setzt sich für die Entwicklung intelligenterer Lösungen zum Wohle der Menschen und des Planeten ein. In diesem Sinne hat ein multidisziplinäres Team von Wissenschaftlern des Unternehmens den wasserbasierten Klebstoff Swift tak 5730 entwickelt, um die Papierstrohindustrie weiter voranzubringen. Diese Technologie bietet den Herstellern von Papierstrohhalmen eine überlegene Leistungsfähigkeit in Bezug auf konsistente, einfache Verarbeitbarkeit, Reinigungsfähigkeit und Gesamtproduktivität und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Papierstrohhalmen.

Die neue Generation des weichmacherfreien, dreistündig flüssigkeitsresistenten Klebstoffs, der die Marktanforderungen an die Flüssigkeitsbeständigkeit für Kaltgetränke übertrifft, ermöglicht hochwertige, langlebige Strohhalme und reduziert betriebliche Ausfallzeiten. Die hohe Nassklebrigkeit ermöglicht es Herstellern, ehrgeizige Produktivitätsziele zu erreichen und gleichzeitig mit schnellen Papierhalm-Maschinen zu arbeiten, die mehr als 500 Halme pro Minute produzieren können.

Swift tak 5730 bietet einen Wettbewerbsvorteil bei der Kernwicklung und Schlitzdüsenanwendung für die Produktion von geraden oder gebogenen Strohhalmen für Kaltgetränke, wie sie oft in Saftkartons verwendet werden. In der Regel macht dieser Klebstoff weniger als 5 des gesamten Trockengewichts eines Papierstrohhalms aus so können Papierstrohhalme recycelt und oder industriell kompostiert werden.1

Diese Technologie ermöglicht es, dass Papierstrohhalme die Empfehlung BfRXXXVI (Papier und Pappe für Materialien mit Lebensmittelkontakt) des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) für den Kontakt mit Lebensmitteln erfüllen, um eine maximale Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. Obwohl es sich bei den BfR-Empfehlungen nicht um Rechtsnormen handelt, werden sie in der gesamten Europäischen Union von der Industrie weitgehend beachtet.

"Wir wollen die Produktion und Verwendung von Alternativen in intelligenten Designs ermöglichen, um einen Weg zu einer besseren nachhaltigen Wirtschaft zu ebnen", sagt Michel Cordos, Technischer Manager für Papierstrohhalme bei H.B. Fuller. "Wir freuen uns sehr, mit Swift tak 5730 eine nachhaltigere und sicherere Zusammensetzung vorstellen zu können, die sich durch eine starke Leistungsfähigkeit auszeichnet und gleichzeitig einen Beitrag zur Verringerung von Einwegkunststoffen leistet. Unsere Experten bieten auf Abruf technische Unterstützung, um Hersteller von Papierstrohhalmen und Anlagen sowie Lieferanten von Papier anzuleiten, wie sie effizient langlebige, flüssigkeitsresistente Strohhalme zu den geringstmöglichen Gesamtkosten für den Hersteller produzieren können, um diesen wachsenden Markt zu bedienen."

Als führender Lieferant von Klebstoffen für die Papierstrohhalmindustrie weltweit ist H.B. Fuller nicht nur entschlossen, Innovationen voranzutreiben, die die Nachhaltigkeit fördern, sondern auch an den Branchendiskussionen zur Neugestaltung von Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie teilzunehmen, um deren ökologischen Fußabdruck zu verringern. H.B. Fuller ist Mitglied der europäischen Non-Profit-Vereinigung 360° Foodservice, früher bekannt als Pack2Go Europe. Gemeinsam mit Papier- und Equipment-Lieferanten zielt der Verband darauf ab, einen Industrierahmen sowie Richtlinien für qualitativ hochwertige Papierstrohhalme mit minimalem Abfallaufkommen zu definieren.

Weitere Informationen finden Sie unter hbfuller.com/paperstraws.

Swift tak ist ein Markenzeichen der H.B. Fuller Company ("H.B. Fuller") oder eines verbundenen Unternehmens von H.B. Fuller.

Über H.B. Fuller:

H.B. Fuller ist seit 1887 ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtstoffen und anderen chemischen Spezialprodukten zur Verbesserung von Produkten und Lebensqualität konzentriert. Mit einem Nettoumsatz von 2,8 Milliarden USD im Geschäftsjahr 2020 bringt das Engagement von H.B. Fuller für Innovationen Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die einige der weltweit größten Herausforderungen beantworten und bewältigen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, bereichernde Beziehungen zu unseren Kunden in den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Gesundheit und Kosmetik, Transport und Infrastruktur, Luft- und Raumfahrt, umweltfreundliche Energie, Verpackung, Bauwesen, Holzverarbeitung, Allgemeinindustrie und anderen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Und unser Versprechen an unsere Mitarbeiter bietet ihnen die Möglichkeit, innovativ zu sein und sich zu entwickeln. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter hbfuller.com.

1Die Ergebnisse sind abhängig von Beschichtungsgewicht, Papier und Flüssigkeit und können variieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210211005911/de/

Contacts:

Estela Viegas

Corporate PR und Unternehmenskommunikation

estela.viegas@hbfuller.com

+351 931 731 437