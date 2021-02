CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute die Ernennung von James F. Brunk zum Chief Financial Officer mit Wirkung ab dem 1. April 2021 bekannt gegeben.



"Ich arbeite ich schon seit vielen Jahren mit Jim zusammen, und ich bin davon überzeugt, dass er als Chief Financial Officer ausgezeichnete Arbeit leisten wird", so Jeff Lorberbaum, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Mohawk. "Er verfügt über fundierte Kenntnisse unserer globalen Geschäftsaktivitäten und wird unsere Performance positiv beeinflussen. Seine Expertise in den Bereichen Finanzplanung und -analyse, Fusionen und Übernahmen, Buchhaltung und Investor Relations hat er im Laufe seiner dreizehnjährigen Karriere vielfach unter Beweis gestellt.

Brunk, 55, ist seit Mai 2009 als Corporate Controller und Chief Accounting Officer bei Mohawk tätig. Er kam 2006 als Chief Financial Officer des Unternehmensbereichs Mohawk Home zum Unternehmen. Bevor er bei Mohawk anfing, war Brunk bei großen Fertigungsunternehmen tätig, wo er verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Finanzen und Operations innehatte.

"Ich fühle mich geehrt, die Rolle des CFO bei Mohawk zu übernehmen, wo ich in den letzten fünfzehn Jahren die Möglichkeit hatte, mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln", so Brunk. "Ich hatte das Privileg, mit einem Finanzteam zusammenzuarbeiten, das talentierte Experten aus vielen Fachbereichen umfasst und darauf ausgerichtet ist, das Unternehmen zu schützen und ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich darauf, unser Finanzteam zu leiten und mit unserem Managementteam und dem Vorstand zusammenzuarbeiten, um neue Initiativen zur Stärkung unseres Unternehmens zu entwickeln."

Seit seiner Rückkehr zu Mohawk als Chief Financial Officer im April 2020 hat Frank H. Boykin eng mit Brunk zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, und wird nun im April dieses Jahres wie geplant in den Ruhestand gehen. Boykin war seit Januar 2005 als Chief Financial Officer bei Mohawk tätig.

