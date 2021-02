DJ Streaminggeschäft Disney+ beschert Disney Gewinnüberraschung

Von Jon Swartz

NEW YORK (Dow Jones)--Das wachsende Streaminggeschäft Disney+ hat dem Unterhaltungskonzern Disney eine kräftige Gewinnüberraschung beschert. Dabei profitierte das Unternehmen von der Suche der Menschen nach Unterhaltung in der Pandemie und steigerte die Zahl seiner Abonnenten auf 94,9 Millionen. In anderen Bereichen von Disney wie den Vergnügungsparks kam das Geschäft wegen der Lockdown-Maßnahmen dagegen praktisch zum Erliegen.

Disney (DIS) meldete für das erste Quartal seines Geschäftsjahres einen überraschenden Gewinn von 17 Millionen Dollar oder 2 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 16,25 (Vorjahr: 15,8) Milliarden Dollar. Bereinigt um Restrukturierungskosten und andere Effekte verzeichnete Disney einen Gewinn von 32 Cent je Aktie, nach 1,53 Dollar im Vorjahresquartal. Analysten hatten laut FactSet mit einem bereinigten Verlust von 34 Cent je Aktie bei einem Umsatz von 15,9 Milliarden Dollar gerechnet.

"Wir glauben, dass die strategischen Maßnahmen, die wir ergreifen, um unser Unternehmen zu transformieren, unser Wachstum vorantreiben und den Wert für unsere Aktionäre steigern werden. Das zeigen die unglaublichen Fortschritte, die wir in unserem DTC-Geschäft gemacht haben, indem wir am Ende des Quartals mehr als 146 Millionen zahlende Kunden über unsere Streaming-Dienste erreicht haben", sagte Disney-Chef Bob Chapek.

"Disney+ hat selbst unsere höchsten Erwartungen übertroffen", so Chapek weiter mit Verweis auf 26,5 Millionen Abonnenten im gleichen Quartal des Vorjahres.

Der Bereich Disney Media and Entertainment Distribution (DTC), zu dem auch Disney+ gehört, erwirtschaftete im Quartal 12,66 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bevor die Pandemie über die USA hinwegfegte. Der Bereich Disney Parks, Experiences and Products kam auf 3,6 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 53 Prozent.

Im frühen nachbörslichen Handel auf Nasdaq.com legte die Disney-Aktie um knapp 4 Prozent zu auf 197,70 Dollar.

