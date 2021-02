Die Kompetenzauszeichnung betont den Einsatz für hochskalierbare und sichere Hybrid-Cloud-Lösungen für Kunden unter Verwendung von VMware-Technologien

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es erfolgreich die "VMware Master Services Competency" für VMware Cloud on AWS erreicht hat. Diese Qualifikation belegt, dass SoftServe Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation durch den Einsatz ihrer nachgewiesenen Fähigkeiten zur Bereitstellung von Services rund um moderne VMware-Technologien voranzutreiben.

"Als VMware Principal Partner verfügt SoftServe über fortgeschrittene technische Kompetenz, Bereitstellungsexpertise und nachweisliche Kundenerfolge bei der Implementierung von Hybrid-Cloud-Lösungen mit VMware Cloud on AWS", so Todd Lenox, Vice President für Global Alliances and Partnerships bei SoftServe. "Unsere Fähigkeit, Kunden einen reibungslosen und nahtlosen Übergang in die Cloud zu ermöglichen, gibt ihnen die Möglichkeit, Anwendungen in einer "VMware Cloud Infrastructure"-Umgebung mit Zugriff auf eine breite Palette von AWS-Services auszuführen."

"VMware freut sich, SoftServe für das Erreichen der "VMware Master Services Competency" für VMware Cloud on AWS auszuzeichnen. Dieser Erfolg zeigt den Kunden, dass Partner wie SoftServe überzeugt sind, sich engagieren und über validiertes Fachwissen in fortschrittlichen VMware-Technologien verfügen", sagt Sandy Hogan, SVP für Worldwide Commercial and Partner Sales bei VMware. "Wir schätzen SoftServe als VMware-Partner und honorieren ihre Bemühungen, diese VMware-Auszeichnung zu erreichen."

"VMware Master Services Competencies" sollen Partnern helfen, kundenorientierte Lösungen und technisches Fachwissen nachzuweisen sowie Erfolge und Expertise in einem speziellen Geschäftsfeld zu belegen. Diese Kompetenzen ermöglichen es den Partnern darüber hinaus, sich in fünf spezifischen Lösungsbereichen zu differenzieren.

VMware-Partner können "VMware Master Services Competencies" in folgenden Bereichen erlangen:

Cloud Management and Automation (Cloud-Management und -Automatisierung) Ausgewiesene Expertise in der Bereitstellung von VMware Cloud-Management- und Automatisierungs-Lösungen und -Services mit tiefem Verständnis und Ausführung von Cloud-Management-Designprinzipien und -Methoden.

Das "VMware Partner Connect"-Programm gibt Partnern die Möglichkeit, flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und macht VMware-Technologien und -Services leichter zugänglich. Partner verfügen über eine erweiterte Erfahrung, die Einfachheit, Wahlmöglichkeiten und Innovation gewährleistet. Außerdem werden Partner auf der Grundlage des Wertes, den sie für Kunden schaffen, ausgezeichnet und belohnt.

SoftServe implementiert VMware-basierte Lösungen, indem es die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Cloud-Einführung, DevOps und End-to-End-Services zur App-Modernisierung nutzt. Mit fortschrittlicher Softwareentwicklung und Automatisierungserfolgen ermöglicht SoftServe kürzere Entwicklungszyklen und geringere Bereitstellungskosten bei gleichzeitiger Gewährleistung von Schnelligkeit, Agilität und größerer skalierbarer Effizienz.

Über SoftServe

SoftServe ist Experte im digitalen Sektor, der auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Software-Firmen Geschäfte machen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, die die Benutzer unserer Kunden erwarten.

SoftServe bietet offene Innovation von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis hin zur Entwicklung und Implementierung transformativer Produkte und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basiert auf einem einfühlsamen, auf den Menschen ausgerichteten Erfahrungsdesign, das die Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir versetzen Unternehmen und Software-Firmen in die Lage, Differenzierung (wieder) zu erkennen, die Lösungsentwicklung zu beschleunigen und in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu konkurrieren. Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrer Reise befinden.

