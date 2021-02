NEW YORK (dpa-AFX) - Die renommierte Zeitung "New York Times" nimmt verstärkt Kinder als Kunden ins Visier. Zu der bereits in regelmäßigen Abständen erscheinenden Kinder-Beilage in der gedruckten Zeitung sei das Blatt in einer frühen Phase für die Entwicklung eines Online-Abonnements. Die "New York Times" bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Artikel auf der Online-Plattform "Axios". Dabei sollen sich viele Inhalte am Prinzip von Anleitungen orientieren - zum Beispiel zum Bau von Papier-Flugzeugen nach Nasa-Standards. Kindernachrichten werden als Mittel von Medienhäusern gesehen, frühzeitig potenzielle spätere Kunden an sich zu binden./scb/DP/zb