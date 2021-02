TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h) 07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)

15:00 NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

NOR: Schibsted, Jahreszahlen

USA: Moody's, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 12/20

08:00 GBR: BIP 12/20

08:00 LTU: Verbraucherpreise 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 01/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 01/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 01/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 01/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/21

10:00 POL: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/20

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Irland

EUR: S&P Ratingergebnis Lettland, Litauen, Schweden, Ungarn EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Norwegen

SONSTIGE TERMINE

08:50 DEU: Voraussichtlich Urteil in Zivilklage gegen C&A wegen ausgebliebener Mietzahlung in der Corona-Krise 09:30 DEU: Bundesratssitzung mit Votum zum Telekommunikationsgesetz DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:15 Pk Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt + Sitzung des Deutschen Bundestags unter anderem zu Gesetz zur Fortgeltung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (1. Lesung), Corona-Zuschüsse für Familien, Geringverdiener und Unternehmen (1. Lesung) HINWEIS

CHN/KOR/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

