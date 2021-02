Der amerikanische Automobilzulieferer BorgWarner Inc. (ISIN: US0997241064, NYSE: BWA) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,68 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 42,84 US-Dollar (Stand: 11. Februar 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. März 2021 (Record date: 1. März 2021). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...