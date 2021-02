NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Scout24 aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74,20 auf 77,40 Euro angehoben. Die deutlich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie seit Anfang Oktober biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unerwartet gute Trends an den Endmärkten des Online-Marktplatzbetreibers sollten die kurzfristigen Wachstumsaussichten unterstützen. Yang verwies insbesondere auf den schon im vergangenen Jahr krisenfesten deutschen Immobilienmarkt. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2021 und 2022 ein wenig an./gl/ag



ISIN: DE000A12DM80

