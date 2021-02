Bern (ots) - Der CEO von Energie Wasser Bern wechselt zur BLS und übernimmt im Herbst die Leitung des Berner Verkehrsunternehmens. Der interimistische CEO Dirk Stahl wird sein Stellvertreter und wieder vollamtlich die BLS Cargo AG leiten.Der Verwaltungsrat der BLS hat gestern Daniel Schafer zum neuen CEO der BLS AG gewählt. Daniel Schafer wird sein Amt voraussichtlich am 1. September 2021 antreten. Nach dem Rücktritt des damaligen CEO Bernard Guillelmon per Oktober 2020 hatte der Verwaltungsrat die Stelle neu ausgeschrieben.Mit dem Amtsantritt von Daniel Schafer endet die aktuelle Übergangsphase, in der Dr. Dirk Stahl die BLS leitet. Dirk Stahl wird anschliessend wieder das Amt des stellvertretenden CEO übernehmen und vollamtlich die BLS Cargo AG leiten.Erfahrener CEO im öffentlich-rechtlichen UmfeldDaniel Schafer ist eine erfahrene Führungskraft im politisch geprägten Umfeld staatsnaher Unternehmen. Seit 2008 ist er CEO von Energie Wasser Bern, der öffentlich-rechtlichen Energieproduzentin und Wasserversorgerin der Stadt Bern. Dort hat er die Neuausrichtung des Unternehmens zur Gesamtenergiespezialistin verantwortet. Zuvor hat er sich in verschiedenen Funktionen für die Alstom Hydro Schweiz AG in der Energiesparte des Alstom-Konzerns engagiert.Daniel Schafer (Jahrgang 1967) hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) Elektrotechnik studiert und mehrere Weiterbildungen in Unternehmensführung absolviert (u. a. INSEAD). Er wohnt in Niederönz im Kanton Bern, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.Teamplayer mit Blick von AussenUeli Dietiker, Verwaltungsratspräsident der BLS, betont: "Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Schafer eine integrative und authentische Persönlichkeit als CEO gewinnen konnten. Er ist ein ausgesprochener Teamplayer - die konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden einerseits und Partnern ausserhalb des Unternehmens andererseits ist ihm wichtig. Fachlich wird die BLS von seinem Aussenblick auf die Bahnlandschaft und seinen vielseitigen Erfahrungen mit komplexen Herausforderungen profitieren."Im Zentrum steht das GemeinwohlDer neu ernannte CEO Daniel Schafer sagt: "Zwischen der Energiebranche und dem öffentlichen Verkehr bestehen viele Gemeinsamkeiten. Beide müssen vielseitige Interessen erfüllen - ich mag diese Herausforderung und bin es auch gewohnt, mich in einem anspruchsvollen politischen Umfeld zu bewegen. Und in beiden Branchen sind die Mitarbeitenden stolz auf den unverzichtbaren Beitrag, den sie fürs Gemeinwohl leisten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die nächste Etappe der BLS zu prägen."Pressekontakt:Matthias Abplanalp+41 58 327 29 55matthias.abplanalp@bls.chOriginal-Content von: BLS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001848/100865150