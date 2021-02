München (ots) -- YouGov-Umfrage: 36 Prozent der Verbraucher*innen legen Vermögen über 5.000 Euro nicht an- Fünf Prozent der Befragten belassen sogar mehr als 50.000 Euro unverzinst- CHECK24 Tages- und Festgeldkonten bieten attraktive Zinsen bis 0,91 ProzentMünchen (ots) - Verbraucher*innen in Deutschland lassen teilweise hohe Summen auf unverzinsten Konten liegen. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von CHECK24: 39 Prozent der Befragten gaben an, Vermögen bis zu 5.000 Euro auf unverzinsten Konten angelegt zu haben.36 Prozent belassen noch höhere Summen auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto oder in Bargeld, ohne eine Rendite zu erhalten - das sind rund 25 Millionen Deutsche.1) Bei fünf Prozent der Befragten beläuft sich das unverzinste Vermögen sogar auf über 50.000 Euro.2)"Millionen Deutsche horten Geld auf unrentablen Konten", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer Karten und Konten bei CHECK24. "Dort verliert das Vermögen durch die Inflation erheblich an Kaufkraft. Wer auf Sicherheit setzt und dennoch nicht auf Renditen verzichten möchte, sollte Tages- und Festgeldkonten als Alternative prüfen."Bestes einjähriges Festgeldkonto bietet 274 Euro RenditeUnter den Laufzeiten bis ein Jahr bietet das bestverzinste Festgeldkonto (http://www.check24.de/files/p/2020/1/0/7/15210-2020-05-08_check24_grafik_festgeld.jpg) im CHECK24-Vergleich Verbraucher*innen derzeit 0,91 Prozent Zinsen: Legen sie 30.000 Euro an, erhalten sie innerhalb von zwölf Monaten eine Rendite in Höhe von 274 Euro. Für längere Laufzeiten und unter Anrechnung von Neukundenvorteilen liegen die Zinsen sogar noch höher."Sparer*innen, die ihr Geld risikoarm anlegen möchten, können mit Festgeld attraktive Gewinne erzielen", sagt Rainer Gerhard."Mit Tagesgeld bleiben Verbraucher*innen stets flexibel"Für Verbraucher*innen, die jederzeit über ihr Vermögen verfügen möchten, bieten sich Tagesgeldkonten an. Beim bestverzinsten Angebot erhalten Verbraucher*innen 0,40 Prozent Zinsen bei einer Anlagedauer von 120 Tagen und einem Anlagebetrag von 30.000 Euro. Das ergibt einen Ertrag von knapp 40 Euro."Mit Tagesgeld bleiben Verbraucher*innen flexibel, ohne auf Renditen zu verzichten", erklärt Rainer Gerhard. "Dort ist das Vermögen jederzeit verfügbar."Digitaler Abschluss und einfache Verwaltung - bei Verbraucherfragen beraten CHECK24-Expert*innenDer Tages- und Festgeldvergleich von CHECK24 umfasst neben deutschen Geldinstituten auch Banken im europäischen Ausland. Der Abschluss bei nationalen und internationalen Anlagebanken ist volldigital über VideoIdent möglich. Mit dem CHECK24 Anlagekonto und dem CHECK24 Kontomanager verwalten Kund*innen ihre Geldanlagen einfach und übersichtlich. Bei sämtlichen Fragen zu Anlageprodukten helfen die CHECK24-Expert*innen im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon und E-Mail.1)Quelle: https://ots.de/CDFiiw; 36 Prozent der Einwohner in Deutschland über 18 Jahren2)Quelle: YouGov. Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.030 Personen zwischen dem 29.1. und 31.1.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager,Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4836563