FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China, Hongkong, Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen.

MONTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Neujahrsfests geschlossen. In den USA bleiben die Börsen wegen des Presidents' Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Im Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Ankläger zum Abschluss ihrer Beweisführung auf eine Verurteilung des Ex-Staatschefs gedrungen. Die demokratischen Abgeordneten warnten dabei am Donnerstag im Senat eindringlich, ohne Schuldspruch drohe neue Gewalt wie bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar. Trump müsse verurteilt und von künftigen politischen Ämtern ausgeschlossen werden. Die neun demokratischen Abgeordneten, die im Impeachment-Prozess die Anklage vertreten, hatten am Mittwoch und Donnerstag ihre Beweise gegen den früheren Präsidenten präsentiert. Sie zeigten dabei teilweise erschütterndes Videomaterial von der Gewalt vom 6. Januar. Trumps Verteidiger werden von Freitag an zwei Tage haben, ihre Argumente vorzutragen.

Tagesthema II

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will im Zoll-Streit mit der EU wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne zunächst nicht auf Strafzölle für einige europäische Importe verzichten. Es sei "zum jetzigen Zeitpunkt unnötig, die Abgaben zu überarbeiten", hieß es in einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten (USTR), die am Freitag veröffentlicht werden sollte. Bidens Amtsvorgänger Donald Trump hatte die jüngsten Strafzölle am 12. Januar, wenige Tage vor der Amtsübergabe an Biden beschlossen. Biden hatte angekündigt, die Beziehungen zu den Verbündeten der USA wieder verbessern zu wollen, die während Trumps "America First"-Politik stark belastet worden waren. Die EU hatte daher zunächst nicht mit Gegenmaßnahmen auf die neu verhängten US-Zölle reagiert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 80,8 zuvor: 79,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.909,50 -0,03% Nasdaq-100-Indikation 13.718,00 +0,01% Nikkei-225 29.520,07 -0,15% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.806,70 -0,63%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - An den meisten Börsen in der Region ruht feiertagsbedingt das Geschäft. An der Börse in Tokio sorgen Unternehmensmeldungen für Bewegung. Nippon Paint knicken um 9,7 Prozent ein, nachdem der Farben-Hersteller für 2021 einen Rückgang beim Vorsteuergewinn erwartet. Toyota rücken 3,3 Prozent vor. Der Auto-Hersteller will in diesem Jahr in den USA drei Elektroauto-Modelle auf den Markt bringen. Renesas gewinnen 3,1 Prozent. Der Konzern erwartet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 10 bis 15 Prozent. In Sydney wurde die Börse von einem mindestens fünftägigen Lockdown im Bundesstaat Victoria belastet. Daraufhin gerieten Aktien aus dem Reisesektor unter Druck. Quantas Airways knickten um 4,8 Prozent ein. Flight Centre, Corporate Travel und Webjet gaben zwischen 2,7 und 3,9 Prozent nach. In Neuseeland belasteten Energiewerte. Meridian Energy verloren 7,0 Prozent und Contact Energy fielen um 5,1 Prozent. Am Markt war zu vernehmen, dass börsengehandelte Fonds, ihre Anteile an den beiden Unternehmen im Vorfeld einer Neugewichtung eines globalen Clean-Energy-Index reduziert haben. Auch andere Versorger gaben nach. Auckland International Airport fielen um 2,7 Prozent. Es wird erwartet, dass der Flughafenbetreiber bei Vorlage von Geschäftszahlen in diesem Monat den ersten Verlust seit 1998 vermelden wird. In Indien fielen ITC um 2,7 Prozent, nachdem das Tabakunternehmen mitgeteilte hatte, dass der Nettogewinn im dritten Geschäftsquartal um 11 Prozent gesunken ist.

US-NACHBÖRSE

Die Disney-Aktie stieg um 1,6 Prozent. Der Medienkonzern profitierte in seinem ersten Geschäftsquartal von seinem Streaming-Dienst Disney+. Die Zahl der Abonnenten stieg auf 94,9 Millionen. In Bereichen wie den Vergnügungsparks kam das Geschäft wegen der Lockdown-Maßnahmen dagegen praktisch zum Erliegen. Cloudflake knickten 7,7 Prozent ein, obwohl die Zahlen für das vierte Quartal und der Ausblick die Erwartungen übertrafen. Anleger dürften angefallene Gewinne mitgenommen haben, da die Aktie zuletzt kräftig zugelegt hat. Die Expedia-Aktie büßte 1,5 Prozent ein. Das Online-Reisebüro bekam auch im vierten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Nach ihrem Börsendebüt mit einem Plus von 64 Prozent im regulären Geschäft, stieg die Aktie des Dating-App-Anbieters Bumble noch um weitere 2,1 Prozent. Moderna rückten 1,3 Prozent vor, nachdem die US-Regierung zusätzlich 100 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs gekauft hat. SVMK brachen um 10,9 Prozent ein. Die Mutter des Meinungsforschungs-Unternehmens Surveymonkey hatte einen etwas geringeren Verlust im vierten Quartal verbuchte als erwartet. Der Ausblick auf das erste Quartal enttäuschte. Affirm büßten 8,6 Prozent ein, nachdem das Fintech-Unternehmen einen Jahresausblick über den Markterwartungen vorgelegt hat. Auch hier dürften Gewinnmitnahmen erfolgt sein. Chemours gewannen 3,3 Prozent. Das Chemie-Unternehmen hat im vierten Quartal einen Umsatz und Gewinn über den Markterwartungen vermeldet. Datadog verloren 2,7 Prozent. Das IT-Unternehmen hatte zwar für das vierte Quartal die Analysten-Erwartungen übertroffen, jedoch enttäuschte der Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.430,70 -0,02 -7,10 2,69 S&P-500 3.916,38 0,17 6,50 4,27 Nasdaq-Comp. 14.025,77 0,38 53,24 8,83 Nasdaq-100 13.734,35 0,58 79,08 6,56 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 0,972 Mrd Gewinner 1.477 1.635 Verlierer 1.763 1.576 Unverändert 76 96

Gut behauptet - Technologieaktien schnitten etwas besser ab als der breite Markt. Für die insgesamt zuversichtliche Stimmung sorgte weiter das erwartete Billionen-Stimuluspaket der neuen US-Regierung. Enttäuschend ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten unterstrichen für viele Marktteilnehmer nur dessen Notwendigkeit. Impulse für die Einzelkurse kamen vornehmlich erneut von der Berichtssaison. Diese sei bislang "phänomenal" verlaufen, sagte Daniel Morris von BNP Paribas Asset Management. Der Getränkehersteller Pepsi (-2,0%) übertraf im vierten Quartal 2020 die Markterwartungen und kündigte eine Dividendenerhöhung an. Tyson Foods (-5,7%) übertraf mit dem Gewinn die Erwartungen, der Umsatz des Hühnerfleischproduzenten enttäuschte aber. Kraft Heinz gewannen 4,9 Prozent. Rückenwind für die Aktie des Lebensmittelriesen kam zum einen von übertroffenen Erwartungen, zum anderen vom Verkauf des Nussgeschäft Planters für 3,35 Milliarden Dollar an den Wettbewerber Hormel Foods (-3,3%). Die Kellogg-Aktie ermäßigte sich nach enttäuschenden Geschäftszahlen um 1,9 Prozent. Der Fahrdienstanbieter Uber (-3,9%) verzeichnete wegen der Corona-Krise einen kräftigen Umsatzrückgang und einen Verlust von fast 1 Milliarde Dollar. Zu den Nutznießern der Pandemie gehört dagegen der Spieleanbieter Zynga (+7,3%). Im vierten Quartal erzielte Zynga bei Umsatz und Buchungen Rekorde.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,0 0,11 -1,2 5 Jahre 0,46 0,6 0,45 9,5 7 Jahre 0,80 1,0 0,79 15,2 10 Jahre 1,16 2,9 1,13 24,0 30 Jahre 1,95 3,9 1,91 30,0

Anleihen waren nicht gesucht, die Zehnjahresrendite stieg um 3 Basispunkte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2127 -0,0% 1,2132 1,2129 -0,7% EUR/JPY 127,15 +0,0% 127,10 126,85 +0,8% EUR/GBP 0,8789 +0,1% 0,8780 0,8758 -1,6% GBP/USD 1,3798 -0,1% 1,3818 1,3848 +0,9% USD/JPY 104,85 +0,1% 104,75 104,58 +1,6% USD/KRW 1103,19 -0,0% 1103,21 1104,18 +1,6% USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1% USD/CNH 6,4301 +0,1% 6,4220 6,4213 -1,1% USD/HKD 7,7531 +0,0% 7,7527 7,7529 +0,0% AUD/USD 0,7746 -0,1% 0,7754 0,7751 +0,6% NZD/USD 0,7218 -0,2% 0,7229 0,7232 +0,5% Bitcoin BTC/USD 47.363,75 -0,8% 47.727,50 45.088,50 +63,0%

Die zunehmende Akzeptanz des Bitcoin - zuletzt durch die bank of New York Mellon und Mastercard - trieb dessen Kurs auf neue Rekordhochs. Gut 48.700 Dollar waren im Tagesverlauf für die Kryptowährung fällig, gut 7 Prozent mehr als am Vortag. Zum Jahreswechsel lag der Kurs noch bei 30.000 Dollar, die 20.000er Marke hatte er Mitte Dezember durchbrochen. Der Dollar zeigte sich nach den schwächeren Vortagen kaum bewegt, nachdem US-Notenbankchef Powell am Mittwoch erneut eine für längere Zeit lockere Geldpolitik signalisiert hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,78 58,24 -0,8% -0,46 +18,8% Brent/ICE 60,69 61,14 -0,7% -0,45 +17,3%

Die Ölpreise fielen nach der achttägigen Einbahnstraßenbewegung nach oben um gut 1 Prozent zurück.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,58 1.826,50 -0,2% -3,93 -4,0% Silber (Spot) 27,10 27,03 +0,3% +0,08 +2,7% Platin (Spot) 1.227,80 1.239,18 -0,9% -11,38 +14,7% Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 +7,3%

Das Gold verbilligte sich um 17 Dollar auf 1.826 je Feinunze. Dazu dürfte auch der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt mit beigetragen haben, weil dadurch das zinslose Gold als Anlage an Attraktivität verliert.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Joe Biden 200 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen bestellt. Die Kaufverträge für jeweils einhundert Millionen zusätzliche Impfdosen von Moderna sowie von Biontech/Pfizer seien am Donnerstag unterzeichnet worden. Damit seien die USA nun auf einem guten Weg, um bis Ende Juli 300 Millionen US-Bürger impfen zu können.

- In den USA ist ein großes Programm für Corona-Impfungen in Apotheken angelaufen. Impfdosen wurden am Donnerstag an landesweit zunächst 6.500 Apotheken geschickt. Einige große Apotheken- und Drogerieketten haben angekündigt, am Freitag mit den Impfungen zu beginnen. Mittelfristig sollen in 40.000 Apotheken Corona-Impfungen angeboten werden. Damit soll das Tempo der Impfkampagne beschleunigt werden.

CHINA

Der internationale Dienst der britischen BBC, der Sender BBC World News, ist wegen "gesetzeswidriger Inhalte" in China verboten worden. Unter anderem sei gegen der Grundsatz verletzt worden, "dass Nachrichten wahrheitsgetreu und fair sein sollten" - und dass sie den "nationalen Interessen" Chinas nicht schaden dürften.

G7-MILLIARDENHILFEN FÜR ARME LÄNDER

Die G7-Staaten erwägen nach französischen Angaben, über den IWF Milliardenhilfen für arme Länder zur Bewältigung der Corona-Krise zu mobilisieren. Dabei gehe es um eine Unterstützung von bis zu 500 Milliarden Dollar, hieß es aus Regierungskreisen in Paris.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent gesenkt ud damit ihren geldpolitischen Lockerungszyklus nach zwei Sitzungen in der Warteschleife wieder aufgenommen. Die Bank hatte eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Zinssenkungen im November unterbrochen, nachdem die Inflation über ihren Zielbereich von 2 bis 4 Prozent gestiegen war, und blieb im Dezember erneut in der Warteschleife.

USA

US-Präsident Joe Biden nimmt kommende Woche per Video an der Online-Ausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz teil.

MYANMAR

Myanmars Militärjunta hat knapp zwei Wochen nach ihrer Machtergreifung anlässlich eines Feiertags mehr als 23.000 Gefangene freigelassen. Seit dem Putsch hatten Sicherheitskräfte zahlreiche Unterstützer der abgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

EXPEDIA

Das Online-Reiseportal ist im Schlussquartal wegen der schwachen Nachfrage tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz brach um zwei Drittel ein. Angesichts der Coronavirus-Pandemie schmieden Verbraucher und Unternehmen derzeit keine Reisepläne.

WALT DISNEY

Das wachsende Streaminggeschäft Disney+ hat dem Unterhaltungskonzern eine kräftige Gewinnüberraschung beschert. Dabei profitierte das Unternehmen von der Suche der Menschen nach Unterhaltung in der Pandemie und steigerte die Zahl seiner Abonnenten auf 94,9 Millionen. In anderen Bereichen von Disney wie den Vergnügungsparks kam das Geschäft wegen der Lockdown-Maßnahmen dagegen praktisch zum Erliegen.

