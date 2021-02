Asien bietet heute früh nur wenige Indikationen und die sind negativ. Sowohl Tokio als auch Sidney notieren im Minus. Die restlichen wichtigen Börsenplätze sind aufgrund von Feiertagen geschlossen. Entsprechend schwach entwickelt sich heute auch der Terminmarkt am Morgen. Die wichtigsten Futures liegen alle im Minus. Der DAX-Future wird eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 13.987 Punkten (-0,16 %) gehandelt. Der S&P 500 Future liegt bei 3.903 Punkten (-0,21 %) und der Nasdaq-Future wird bei 13.708 Punkten (-0,15 %) gesehen.Eine deutliche Erholung ergab sich in Frankfurt. Die Käufer kamen am Donnerstag zurück und hoben alle deutschen Benchmarks weit ins Plus. Auch der DAX verbesserte sich, hielt mit dem kleinsten Zuwachs von 0,77 % auf 14.040,91 Punkte aber wieder die rote Laterne. Die Aktien von Infineon Technologies (+3,58 %) und adidas (+5,05 %) waren die größten Gewinner. Stärker erholten sich dagegen der MDAX (+1,29 %) und SDAX (1,53 %).

