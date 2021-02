KPS mit weiterhin robustem EBITDA in Q1 2020/2021 Konzernumsatz lag bei 36,3 Mio. Euro EBITDA in Höhe von 5,3 Mio. Euro erzielt Unterföhring/München, 12. Februar 2021 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 einen Umsatz in Höhe von 36,3 Mio. Euro. Der Umsatz war bedingt durch die anhaltenden Effekte aus der COVID-19-Pandemie erwartungsgemäß ...

