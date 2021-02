Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) leidet ebenfalls ein wenig unter der COVID-19-Epidemie, das ist so weit bekannt. Das Zahlenwerk hat in letzter Zeit teilweise sehr deutlich nachgegeben. Eben weil die Epidemie dazu führt, dass Restaurants und Schnellimbiss-Buden teilweise nur eingeschränkt in Betrieb sind. Im Unternehmenskundenbereich führt das zu einer schwächeren operativen Entwicklung. Im vierten Quartal haben wir uns erneut regional in einem Lockdown befunden. Entsprechend sind die Vorzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...