12.02.2021

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 12. Februar 2021) - Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY) (FSE: 0MZ) ("Ready Set" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinem laufenden Bohrprogramm auf dem Northshore Gold Projekt im Hemlo-Schreiber Greenstone Gürtel in der Nähe der Stadt Schreiber in Ontario bekanntzugeben. Das 3000 m, Phase 1 Diamantbohrprogramm, welches am 26. Januar 2021 bekanntgegeben wurde, nähert sich der 50% Marke und schreitet wie geplant voran. Die Bohrkernprotokollierung und Probenahme ist im Gange, und Proben aus fünf Löchern sind zur Analyse an SGS Laboratories in Sudbury gesendet worden. Proben zur Qualitätssicherung und -kontrolle enthielten zertifizierte Referenzmaterialien und Rohlinge. Durchschnitten wurden breite und mehrfach-vorkommende Intervalle durchdringender Verformung / Veränderung, die eine pyritische Mineralisierung im Stockwerk-, brekziösen und bruchkontrollierten Quarz-Carbonat-geäderten Systemen in felsischen intrusiven und vulkanischen Einheiten bewirken, ähnlich den goldmineralisierten Zonen, die von früheren Betreibern entlang der Streichlänge im Osten und Westen gebohrt wurden. Das Unternehmen erwartet seine ersten Testergebnisse in den nächsten zwei bis drei Wochen. Während die Bohrungen laufen, re-interpretiert und modelliert das Unternehmen die mineralisierten Zonen aktiv neu. Die Bohrungen konzentrierten sich bisher auf Schlüsselbereiche mit geringer Bohrdichte oder ohne Bohrlöcher in der Afric Goldzone, die Potenzial für eine höhergradige Goldmineralisierung hat. Hierbei sind die Bohrlöcher so ausgerichtet, dass die strukturellen / geologischen Kontrollen der Goldmineralisierung besser verstanden werden können. Die Bohrdaten werden in die Datenbank des Unternehmens aufgenommen, die bereits Informationen zu über 200 Diamantbohrlöchern (ca. 40.000 m Bohrkern), 500 m Grabenkartierung und -probenahme, geologischer / struktureller Kartierung und Probenahme sowie Boden- und Luftgeophysik enthält. Diese Informationen ermöglichen es Ready Set, mehr Vertrauen in sein geologisches Modell zu gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme zu planen. Peter M. Dimmell, P.Geo (ON, NL), technischer Berater von Ready Set Gold Corp und qualifizierte Person gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Inhalte dieser Pressemitteilung genehmigt. Über Ready Set Gold Corporation Ready Set Gold Corp. ist ein Edelmetalexplorationsunternehmen mit Notierung an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RDY und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0MZ. Das Unternehmen wurde konsolidiert und ist nun zu 100% an der Northshore Gold Property im Schreiber-Hemlo Greenstone Gürtel nahe Thunder Bay, Ontario beteiligt. Weitere Informationen zur Liegenschaft sind im technischen Bericht über die Northshore Gold-Liegenschaft, Thunder Bay Mining Division, Township Priske, Ontario, Kanada, enthalten, welcher für Ready Set Gold (ehemals Omni Commerce Corp.) am 20. November 2020 mit Effektivdatum 10. Juli 2020 erstellt wurde und im Unternehmensprofil unter www.sedar.com abrufbar ist. Dem Unternehmen gehört zudem eine 100%-ige Beteiligung an zwei separaten, als Hemlo Eastern Flanks Projekt bekannten Mineralschürfrechtsblöcken mit einer Gesamtgröße von 4453 Hektar. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine Option auf einen 100%-igen ungeteilten Anteil an einem kontinuierlichen Block von Mineralschürfrechten mit einer Gesamtgröße von 1634 Hektar, der das Emmons Peak Projekt umfasst, welches sich 50 km südlich von Dryden, Ontario nahe der vorangeschrittenen Treasury Metals Goliath- und Goldlund Goldprojekte befindet. Im Namen den Vorstands,

READY SET GOLD Corporation "Christian Scovenna"

Chief Executive Officer & Vorstandsmitglied Email: info@readysetgoldcorp.com

CEO Durchwahl: +1 (416) 453-4708 Für weitere Information wenden Sie sich bitte an: Investor Relations

Sean Kingsley - VP Corporate Communications

Telefon: +1 (604) 440-8474

Email: skingsley@readysetgoldcorp.com www.readysetgoldcorp.com Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsorgane (wie in den Statuten der CSE definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemel-dung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze gelten, einschließlich der Aussage, dass das Unternehmen mit seinen ersten Testergebnissen aus dem Phase-1-Bohrprogramm in den nächsten zwei bis drei Wochen rechnet und der Erwartung, dass Informationen von dem Phase-1-Bohrprogramm es Ready Set Gold ermöglichen, mehr Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme zu planen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ready Set Gold oder Entwicklungen in diesem Sektor wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "erhofft", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projektiert", "potenziell" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder auch dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten grundlegenden Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich der Aussage, dass das Unternehmen das Bohrprogramm der Phase 1 abschließen wird und auch innerhalb des vom Management erwarteten Zeitplans, sowie dass Ready Set Gold mit diesen Informationen aus dem Phase-1-Bohrprogramm mehr Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und zusätzliche Bohrprogramme planen kann. Obwohl Ready Set Gold der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage der zum Datum dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge sowie andere zukünftige Ereignisse dahingehend beinflussen können, dass sie sich wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Beispiele für solche Annahmen, Risiken und Unsicherheiten sind unter anderem Annahmen, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Covid-19-Pandemie; unerwünschte Ereignisse in der Industrie; zukünftige gesetzgeberische und regulatorische Entwicklungen im Bergbausektor; die Fähigkeit des Unternehmens, aus internen und externen Quellen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen, und / oder die Unfähigkeit, zu günstigen Bedingungen auf ausreichendes Kapital zuzugreifen; Bergbauindustrie und Märkte in Kanada und allgemein; die Fähigkeit von Ready Set Gold, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Wettbewerber; das Unternehmen wird das Phase-1-Bohrprogramm nicht wie vom Management erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt abschließen. Daher wird das Unternehmen kein größeres Vertrauen in sein geologisches Modell gewinnen und keine zusätzlichen Bohrprogramme planen können sowie andere Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzaussichten, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird, zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat. Die Ausgangssprache in der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite https://readysetgoldcorp.com erhältlich. 