Am Freitag tendiert der DAX im frühen Handel zunächst wenig bewegt, kann jedoch die Marke von 14.000 Punkten verteidigen. An der Wall Street schlossen die Aktienmärkte am Vortag uneinheitlich und an den asiatischen Handelsplätzen bleiben die Börsen in China wegen der Feierlichkeiten zum Neujahrsfest geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

