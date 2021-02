Der niederländische Finanzdienstleister ING Group (ISIN: NL0011821202) will im Rahmen der Empfehlungen der Europäischen Zentralbank (EZB), nicht mehr als 15 Prozent des Nettogewinns auszuschütten, eine Zwischendividende in Höhe von 0,12 Euro an die Aktionäre bezahlen. Nach dem 30. September 2021 soll, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Hauptversammlung und der EZB, der restliche Betrag, der zur Ausschüttung vorgesehen war, ausgeschüttet ...

