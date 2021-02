Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Bahn emittiert unter der (ISIN XS2295280411/ WKN A3H24W) eine Anleihe in Britischen Pfund mit einer Fälligkeit zum 03.12.2026, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 300 Millionen Britische Pfund, der Zinssatz sei mit 0,375% festgelegt. Die Zinszahlungen würden im jährlichen Turnus erfolgen, erstmalig anteilig am 03.12.2021. ...

