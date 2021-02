Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanischen Inflationserwartungen haben einen kleinen Dämpfer erhalten, wenngleich der Trend zu höheren Werten noch intakt ist, so die Analysten der Helaba.Das bisher höchste Niveau seit 2018 sei in dieser Woche bei 2,45% (5y/5y forward inflation) markiert worden, der Anstieg der Erwartungen sei aber zum Erliegen gekommen, nachdem die Januarteuerung in den USA keinen Aufwärtsdruck signalisiert habe. Die Kernpreise hätten im Monatsvergleich sogar stagniert. Auch der FED-Chef habe die zuletzt diskutierten Inflationssorgen gekontert. Powell erwarte keinen großen oder nachhaltigen Anstieg der Inflation. Das jenseits von 25% liegende Geldmengenwachstum (M2) sorge jedoch für Unbehagen und der Lackmustest für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik komme, wenn die Teuerung anziehe, die Arbeitslosigkeit aber unbefriedigend hoch bleiben sollte. ...

