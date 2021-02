DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

wallstreet:online AG: Matthias Hach neuer CEO - Wachstum im Bereich Online-Brokerage wird weiter forciert



12.02.2021 / 09:15

wallstreet:online AG: Matthias Hach neuer CEO - Wachstum im Bereich Online-Brokerage wird weiter forciert Verpflichtung von Matthias Hach unterstreicht Wachstumsambitionen im Online Brokerage

Vertrag mit Vorstandsmitglied Stefan Zmojda wird vorzeitig verlängert - Zmojda künftig Chief Revenue Officer

Erwartetes Kundenwachstum beim Smartbroker liegt in den ersten beiden Monaten 2021 bei > 30.000 Kunden

André Kolbinger: "Wir freuen uns sehr, einen der versiertesten Experten der deutschen digitalen Banken- und Broker-Szene für uns gewonnen zu haben"



Berlin, 12. Februar 2021 Matthias Hach wird neuer Vorstandsvorsitzender der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609). Darauf haben sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft und Herr Hach verständigt. Zum 1. März 2021 wird Matthias Hach den Posten antreten. Klares Ziel ist es, den Bereich Online Brokerage im wallstreet:online-Konzern weiter zu stärken, und das deutliche Wachstum beim Smartbroker fortzusetzen. Es ist zu erwarten, dass alleine im Januar und Februar 2021 weitere 30.000 Neukunden für den Smartbroker gewonnen werden. Matthias Hach bringt eine große Expertise im Bereich Online-Brokerage mit. Hach war seit 2018 Marketing- und Vertriebsvorstand der comdirect bank AG. Seit der Verschmelzung mit der Commerzbank AG im November 2020 verantwortete er als Bereichsvorstand die Felder Comdirect, Digital Banking & Brokerage und Marketing. Weitere Stationen seiner bisherigen Karriere waren die Flatex GmbH, die ViTrade AG sowie E*TRADE Deutschland wo er seit dem Jahr 2000 Positionen als Geschäftsführer bzw. Vorstand innehatte. Außerdem hielt bzw. hält Matthias Hach langjährige Positionen in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten und hat seit 2016 die Weiterentwicklung der Onvista Media maßgeblich gesteuert. Bei der wallstreet:online AG wird Matthias Hach in der Position des Vorstandvorsitzenden vor allem den Smartbroker und die Verzahnung zwischen Portalen und Online-Brokerage verantworten. Kurz- bis mittelfristig wird hierbei der Fokus auf dem weiteren Auf- und Ausbau von Personal, organisatorischen Strukturen, der weiteren Steigerung der Kundenzufriedenheit, und somit dem Erreichen von langfristig hohen und nachhaltigen Wachstumsraten im Online-Brokerage-Geschäft liegen. Der Vorstand der wallstreet:online wird künftig aus vier Personen bestehen: Neben Matthias Hach als CEO wird der bisherige Vorsitzende Stefan Zmojda als Chief Revenue Officer (CRO) den Vertrieb verantworten. Dazu wird sein Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Außerdem umfasst der Vorstand das langjährige Mitglied Michael Bulgrin als Chief Content Officer (CCO) sowie Oliver Haugk als Chief Technical Officer (CTO). André Kolbinger, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der wallstreet:online AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit Matthias Hach einen der versiertesten Experten der deutschen digitalen Banken- und Broker-Szene für uns gewonnen zu haben. In den letzten Jahren hat er nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum starken Wachstum bei einem der Marktführer Deutschlands geleistet, sondern insbesondere den digitalen Ausbau des Produktangebots vorangetrieben. Gerade, was das mobile Brokerage & Banking betrifft, wird seine Expertise für uns von unschätzbarem Wert sein. Zeitgleich danken wir Stefan Zmojda für seinen Einsatz in den letzten Jahren. Stefan Zmojda hat das dynamische Wachstum der wallstreet:online-Gruppe maßgeblich vorangetrieben. Wir freuen uns, dass wir auf seine Erfahrungen in seiner neuen und wichtigen Funktion als Vertriebsvorstand weiter bauen können." Die wallstreet:online AG beabsichtigt, den Smartbroker in den kommenden Jahren zu einem der führenden Online-Broker in Deutschland weiterzuentwickeln. Ihre einzigartige Stellung als größte Finanz-Community und Online-Broker ermöglicht Customer Insights, Produktgestaltungsmöglichkeiten und Synergien, über die andere Marktteilnehmer nicht verfügen. Mit dem sich weiter dynamisch entwickelnden Kundenwachstum und dem beabsichtigten weiteren Ausbau des Smartbrokers werden sich für die wallstreet:online-Gruppe auch im bisherigen Kerngeschäftsfeld "Portale" neue und deutliche Umsatzpotentiale ergeben. Bereits im ersten Jahr nach Gründung haben über 80.000 Kunden ein Smartbroker-Depot eröffnet. Der Smartbroker wurde in kurzer Zeit mehrfach ausgezeichnet und u. a. auch vom gemeinnützigen Verbraucherportal "Finanztip" empfohlen. Matthias Hach: "Ich freue mich sehr, die wallstreet:online AG auf ihrem erfolgreichem Weg in die Zukunft begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit dem bestehenden Team werden wir gerade in den Zinsloszeiten das Sparen mit Wertpapieren vereinfachen und die private Altersvorsorge mit Aktien und Co. noch attraktiver machen. Die wallstreet:online-Gruppe vereint schon heute Information und Interaktion in der größten Social Community im deutschsprachigen Finanzbereich. Nun gilt es, diese herausragende Basis zum Wohle unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu vertiefen und weiterzuentwickeln." Über die wallstreet:online-Gruppe: Die wallstreet:online-Gruppe betreibt mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 466 Mio. Seitenaufrufen (Stand 1/2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Brokerage-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Smartbroker wird von der wallstreet:online capital AG betrieben, die der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unterliegt. FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland, ist das weitere wesentliche Produkt der wallstreet:online capital AG. Pressekontakt: Felix Rentzsch

Pressesprecher der wallstreet:online-Gruppe

Mobil: +49176 4165 0721

Mail: f.rentzsch@wallstreet-online.de

URL: https://www.wallstreet-online.ag Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

Telefon: +49 69 905505 56

wallstreet-online@edicto.de

