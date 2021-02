DJ Erster virtueller "1000-PR-Ideen-Kalender" für 2021 als Gratis-Download - Werbetherapeut präsentiert virtuellen Wandkalender mit über 1000 Thementagen für die PR-Arbeit

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts005/12.02.2021/08:50) - Kalender sind wichtig! Vor allem in der PR-Arbeit. Journalisten agieren nach Saisonen, Veranstaltungen, Festtagen und Aktionstagen. Daher sind Kalender unverzichtbar, wenn es um kreative PR-Aktionen in Unternehmen geht. "Der Welttoiletten-Tag im November sollte eigentlich ein fixer Aktionstag für Klempner und Bad-Ausstatter sein, aber es passiert so gut wie gar nichts. Eine vergebene PR- und Marketing-Chance", so Werbetherapeut, Coach und Buchautor Alois Gmeiner.

Er will mit seinem Kalender für Inspiration und neue Ideen sorgen, wenn es um Aktionen für die Öffentlichkeitsarbeit geht. Über 1000 Feier-, Aktionstage und Jubiläen sind im kostenlos downloadbaren Wandkalender für 2021 gelistet. Der "virtuelle" Kalender wird als Gratis-Download auf seiner Homepage angeboten: http://www.werbetherapeut.com/ gratis-download/

Mehr Ideen für die PR und Social-Media-Aktionen

Es ist nicht nur ein virtueller Kalender, den der Werbetherapeut auf seiner Homepage anbietet. Seine vielen kostenlosen E-Books zu Themen rund um Werbung, Marketing und PR wurden in den letzten Jahren bereits über hunderttausend Mal downgeloaded.

Auch hier ist Content der Schlüssel zum Erfolg. Die E-Books und auch Audios und Hörbücher beinhalten unzählige wertvolle Tipps für Unternehmer aller Branchen - kostenlos. Für Gmeiner ist die einfachste Möglichkeit Wissen zu verbreiten, kleine, feine E-Books zu erstellen, oder eben auch einen witzigen, ungewöhnlichen, interessanten virtuellen Kalender, der dann das ganze Jahr im Einsatz ist und damit ein extrem günstiges Werbemittel.

"Ich habe schon Kalender für Finanzberater, Online-Shops, Handwerker, Boutiquen, Hotels und Restaurants erstellt. Ein geniales Tool für langfristiges Conversion-Marketing", weiß der Experte zu berichten.

Jede Firmen-Homepage sollte einen Gratis-Downloadbereich enthalten, um Adressen zu sammeln

Der Werbetherapeut empfiehlt auch seinen Klienten einen Gratis-Downloadbereich, um Besucher auf die Homepage zu locken, aber auch um diese Besucher deutlich länger auf der Homepage zu halten. Die beiden Marketing-Zauberworte lauten gratis und Content.

"Nur mit Content und kostenlosen virtuellen Benefits schafft man es heutzutage, deutlich mehr Zugriffe auf die Webpage zu erhalten - und das auch mit sehr kleinem Budget. Ich erstelle gerade für einen Kunden eine Reihe von E-Books zum Themengebiet 'Richtige Ernährung für Sportler', die dann im Online-Shop des Klienten gratis als Download zur Verfügung stehen. Das funktioniert für jede Branche und solche E-Books oder auch ein Kalender können schnell und günstig zu jedem Thema von mir erstellt und umgesetzt werden."

Gratis-Download des PR-Power-Ideen-Kalender 2021 unter: http://www.werbetherapeut.com/gratis-download/

Infos und Anfragen zur Konzeption von PR-Texten, E-Books, Printbüchern oder einem virtuellen Firmen-Kalender via E-Mail unter werbetherapeut@chello.at oder per Telefon: +43 (1) 33 20 234.

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210212005 ]

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2021 02:51 ET (07:51 GMT)