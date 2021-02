...von den wichtigsten Digitaltrends und wird vernünftig gepreist. In den relevanten Tech-Themen geht es also auch günstig. Dazu gehört 5G, Künstliche Intelligenz, Internet of Things und das immer wichtigere Edge Computing. Die vorläufigen Zahlen für 2020 waren zuletzt ausgesprochen stark. Im vierten Quartal lag die operative Marge knapp über 10 %. KGV 16 für 2021 bzw. 13,5 für 2022 sind ausbaufähig. Im Aktionärsbrief sind wir bereits per Hebelzertifikat auf der Longseite engagiert. Die Konsolidierung seit 2016 hat sich technisch nun aufgelöst. Erstes Zwischenziel sind die Tops aus 2016 um 12 €.



