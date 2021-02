Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius AG (ISIN: DE0007165631) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,71 Euro je Vorzugsaktie und 0,70 Euro je Stammaktie an die Aktionäre ausschütten. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Im letzten Jahr hatte das Göttinger Unternehmen die Dividende aufgrund der Coronapandemie noch deutlich gekürzt. Es wurden im Jahr 2020 ...

