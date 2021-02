Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) setzt seine Wachstumsstrategie in 2021 fort.Und dabei kann Liquidität nicht schaden. So sollte man auch die heutige Meldung einordnen: "…hat heute beschlossen zu prüfen, die im Februar 2020 mit vier Jahren Laufzeit begebene Anleihe in Höhe von EUR 70 Mio. (ISIN: NO0010872864) ("Anleihe") im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption zusätzlich um ein Volumen von bis zu EUR 10 Mio. zu erhöhen." Und man muss kein Hellseher sein, um davon auszugehen, dass relativ zeitnah diese Erhöhung durchgeführt werden wird. Passt auch zur Kommunikationspolitik: Die Corna-Krise ...

