Im t3n-Podcast spricht der Verkehrsminister über sein neues Gesetz für autonomes Fahren, wie oft er einen Porsche Taycan auf der Strecke Passau-Berlin laden muss - und wie es ist, wenn das halbe Internet den eigenen Rücktritt fordert. Irgendwie hat Andreas Scheuer es doch über die Autobahn von Passau nach Berlin geschafft, trotz, wie er sagt "Schnee, Eis und Kälte in Deutschland." Seine rotbraunen Loafer sehen allerdings so aus, als wären sie heute noch nicht mit schlechtem Wetter in Berührung gekommen. Twitter-Nutzerinnen fragen nach dem Rücktritt Den Verkehrsminister Andreas Scheuer für ein Interview zu treffen, ist ein ...

