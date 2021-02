Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind gestiegen und der Einengungstrend bei den Peripheriespreads ist vorerst zum Erliegen gekommen, so die Analysten der Helaba.Dies gelte allerdings nicht für die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen Anleihen, was wohl mit dem Draghi-Effekt zu begründen sei. Zudem habe Italien gestern keine Mühe gehabt, Anleihen mit Laufzeiten von vier bis 20 Jahren zu erweitern. Trotz niedriger Zuteilungsrenditen habe das maximale Zielvolumen von 9 Mrd. EUR voll ausgeschöpft werden können. Heute stünden keine Aktivitäten auf dem Programm. Einzig die Schatzämter in Frankreich und Spanien würden Einzelheiten zu den geplanten Emissionen der nächsten Woche bekannt geben. ...

