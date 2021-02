In einem aktuellen Unternehmens-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Deutsche Lichtmiete AG aufgrund des "zukunftsträchtigen Geschäftsmodells", der "stabilen Marktstellung" und der "profitablen Wachstumsraten" als "attraktiv" und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen.

Die Deutsche Lichtmiete AG ist Pionier und Marktführer im europäischen LaaS-Markt (Light as a Service). Das innovative Geschäftsmodell treffe nach Meinung der Analysten den aktuellen Zeitgeist und helfe Unternehmen, laufende Kosten zu sparen und die CO2-Bilanz zu verbessern, ohne dabei hohe Investitionen zu tätigen. Dies spiegle sich in hohen Wachstumsraten wider, welche vom Konzern profitabel gestaltet werden, so die KFM-Analysten. Das Unternehmen sei zudem technisch gut aufgestellt und habe den Trend zur Industrie 4.0 frühzeitig erkannt.

Der Nachhaltigkeitsbeitrag der Deutsche Lichtmiete AG wird als exzellent eingeschätzt. Als Dienstleister für LED-Beleuchtung erzielt das Unternehmen mit einem Umsatzanteil von 100 Prozent eine positive Nachhaltigkeitswirkung. Darüber hinaus setzt die Deutsche Lichtmiete AG systematisch ESG-Aspekte um und belegt damit, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten einen hohen Stellenwert einnimmt.

Geschäftsmodell der Deutsche Lichtmiete AG

Die Deutsche Lichtmiete AG mit Sitz in Oldenburg bietet ihren Kunden energieeffiziente LED-Beleuchtung zur Miete an. Die Gesellschaft gilt heute als Marktführer der sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...