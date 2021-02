Die FCR Immobilien AG bringt knapp die Hälfte ihrer Kapitalerhöhung am Markt unter: So hat der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland im Rahmen seiner Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht insgesamt 616.593 neue Aktien von insgesamt bis zu 1.306.629 neuen Anteilsscheinen zu 10,80 EUR je Aktie platziert. Damit lautet der Bruttoemissionserlös auf gut 6,66 Mio. EUR. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...