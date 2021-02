Gerade erst ist Endeavour Mining mit der Übernahme von Teranga Gold in die Riege der 10 größten Goldproduzenten der Welt aufgestiegen. Doch das ist nur der Höhepunkt der laufenden Übernahmewelle in der Region. Roscan Gold ist einer der nächsten Kaufkandidaten. Die Analysten sehen die Chance auf einen Verdoppler bei der Aktie.

In Westafrika rollt die Übernahmewelle

Erst diese Woche schloss Endeavour Mining die Übernahme von Teranga Gold für rund 2,5 Mrd. CAD ab. Damit entsteht in Westafrika einer der Top-10 Goldminer weltweit mit einer Jahresproduktion von 1,5 Mio. Unzen Gold. Auch Barrick Gold schaut wieder nach Afrika. Einst hatte man African Barrick an die Börse gebracht und sich auf Nordamerika konzentriert. Doch mit dem seit drei Jahren amtierenden Südafrikaner Mark Bristow an der Konzernspitze hat sich der Wind gedreht. Zumal es insbesondere in Westafrika noch jede Menge günstig zu entwickelnde Vorkommen gibt. Im Goldmarkt ist Westafrika derzeit the place to be.

Roscan Gold: Der nächste Kauf-Kandidat?

Da die Goldproduzenten auf dem aktuellen Preisniveau jede Menge Cash einfahren, dürfte die Übernahmewelle in dieser Region weitergehen. Damit sollte auch Roscan Gold (0,42 CAD | 0,28 Euro; CA77683B1076) in den Blickpunkt der Konzerne rücken. Das Unternehmen aus Bedford in der kanadischen Provinz Nova Scotia hat sich im äußersten Südwesten Malis ein mehr als 300 Quadrat-Kilometer großes Landpaket in einer der prosperierensten Mining-Regionen des Kontinents gesichert (Siehe Karte unten).

Prominente Nachbarn: B2Gold und IAMGold!

Dieses Kandiolé-Projekt hat ziemlich prominente Nachbarn. Es liegt lediglich 25 Kilometer östlich von der Fekola-Mine von B2Gold, weitere sieben Goldminen befinden sich in einem Radius von nur 80 Kilometern. Zu den "Nachbarn" zählt auch ...

