Einen Kursanstieg von in der Spitze 45 Prozent innerhalb weniger Stunden - das gibt es nicht alle Tage bei der JDC Group. Immerhin geht so ein Spurt mit einem Zugewinn an Börsenwert von 48,5 Mio. Euro einher. Auslöser des Turboschubs ist die geplante Zusammenarbeit des Finanzdienstleisters mit dem zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Versicherungsanbieter Provinzial. Demnach sollen ... The post JDC Group: Dicker Deal mit der Provinzial appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...