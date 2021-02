HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 1570 Pence belassen. Auf dem Strategietag habe der Ölkonzern den Wechsel hin zur Reduktion von Kohlendioxid aufgezeigt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den kommenden zwölf Monaten sei eine deutliche Erholung bei den Gewinnen und dem Cash Flow zu erwarten./mf/tih



ISIN: GB00B03MM408

