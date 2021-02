Unterhaltsames: Signal Advance, GameStop…

Was ich nicht verstehen kann:1) Chinesisch2) Was "nichts" als Antwort einer Frau auf die Frage, ob etwas ist, wirklich bedeutet3) Warum manche Menschen das Thema "Börse" langweilig findenHeute zu Punkt 3.Dazu kann ich sagen, dass gerade in den vergangenen Wochen die Börse doch höchst unterhaltsam war. Ich habe so manches Mal gefühlt Popcorn geholt und es mir vor dem Monitor gemütlich gemacht. (Statt Popcorn war es in der Realität entweder Kaffee oder Whiskey, je nach Tageszeit).Beispiel "Signal". Haben Sie vielleicht mitbekommen: Wegen Datenschutzüberlegungen wechseln frühere "whatsapp"-Nutzer zur App "Signal". So weit, so gut.Doch als es dann einen Tweet des viel beachteten Tesla CEOs Elon Musk gab, der nur aus den Worten "Use Signal" bestand, passierte......unter anderem dies: Der Aktienkurs von "Signal Advance" hat sich innerhalb kurzer Zeit verfünffacht. Die offensichtliche Logik der Käufer:Wenn sogar Elon Musk ...

