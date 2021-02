Hamburg (ots) - Das Fachmagazin DNV - Der Neue Vertrieb hat das Ranking der Top 100 umsatzstärksten Zeitschriften im Pressevertrieb veröffentlicht. Daraus geht hervor, welche Zeitschriften im Corona-Krisenjahr 2020 bei den Lesern am meisten gefragt waren und die höchsten Verkäufe im Einzelhandel und Abonnement erzielten.An der Spitze des Rankings steht Der Spiegel. Das Nachrichtenmagazin erwirtschaftete mit der harten Auflage (Einzelverkauf + Abonnement) mehr als 123 Mio. Euro Print-Vertriebsumsatz. Der Spiegel ist damit die einzige Zeitschrift, die noch über die 100-Millionen-Marke kommt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um drei Prozent.Eine noch bessere Entwicklung verzeichnete Die Zeit, im aktuellen Ranking auf Platz 2 liegend. Mit knapp 99 Mio. Euro steigerte Die Zeit ihren Print-Vertriebsumsatz um fünf Prozent. Im Gegensatz zum Spiegel, dessen Umsatzplus auf Preiserhöhung beruht, konnte Die Zeit 2020 tatsächlich Mehrverkäufe erzielen - und zwar vorrangig im Einzelhandel.Auf dem dritten Platz landet die TV-Programmzeitschrift Hörzu mit einem Print-Vertriebsumsatz von rund 92 Mio. Euro. Das sind ebenfalls fünf Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die TV-Programmzeitschriften sind das umsatzstärkste Zeitschriften-Segment in den DNV Top 100 - allein in den Top Ten sind fünf dieser Titel vertreten.Mit dem Ranking der Top 100 zeigt DNV auch, welches die umsatzstärksten Verlage und Objektgruppen im Pressevertrieb sind. So haben sich 2020 insbesondere Politik- und Wirtschaftsmagazine sowie Haus- und Gartenmagazine gut entwickelt. Das komplette Ranking und alle Sonderauswertungen werden in DNV-Ausgabe 1-2021 veröffentlicht.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.dnv-online.netDNV - Der Neue Vertrieb ist das Fachmagazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. DNV berichtet über Neuigkeiten aus Medienbranche und Vertriebsszene, analysiert das Marktgeschehen auf allen Distributionskanälen, stellt Unternehmensstrategien und Geschäftsmodelle dar und die Treiber des Marktes vor.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebWolfgang Rakel040 609 009 85wolfgang.rakel@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71324/4836931