Da schau her! Die Mayr-Melnhof Karton AG toppt ihren 425-Millionen-Deal in Finnland vom Dezember 2020 und kauft jetzt um rund 700 Millionen Euro in Polen zu. Die Kartonfirma Kwidzyn soll den Frischfaserkarton-Bereich weiter befruchten. Sie stellt unter anderem Verpackung für Pharmaprodukte und Luxusartikel her, passt also perfekt zur Mayr-Melnhof Karton AG. Zwei mega M&A-Deals so kurz nach einander: ...

