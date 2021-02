Der Überblick: Nach dem Abschied von RWE haben wir 28 laufende Investments in unserer Empfehlungsliste. 23 Positionen liegen im Plus. Der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei rund 36 Prozent und wir begrüßen den nächsten Verdoppler. Folgende Engagements verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick: Deutz, Meyer Burger, Logitech, Airbnb und Kingsoft Cloud. Darüber hinaus gewähren wir unseren Abonnenten wie gewohnt Einblick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Unternehmen und Investments wir uns aktuell näher beschäftigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...