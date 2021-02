Unterföhring (ots) -- Moderator Patrick Wasserziehr meldet sich mit seinen Gästen am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr auf Sky Sport News, komplettiert wird die Runde von Jörg Jakob, Chefredakteur Kicker- "Meine Geschichte - das Leben von Wout Weghorst" am Sonntag direkt im Anschluss um 13.00 Uhr und in der Wiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport News- Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist Sky Sport News unter anderem auch im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring (ots) - Unterföhring, 12. Februar 2021 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er die aktuellen Fußball-Themen. Neben dem laufenden Bundesliga-Spieltag steht auch die in der kommenden Woche beginnende K.o.-Phase in der UEFA Champions League im Fokus.Dieses Mal ist André Breitenreiter zu Gast. Der ehemalige Bundesliga-Stürmer startete nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2011 seine Trainerlaufbahn. Unter anderem führte er den SC Paderborn zum Aufstieg in die Bundesliga und trainierte anschließend den FC Schalke, mit dem er in der Saison 2015/16 Platz fünf erreichte. Zuletzt war er bis Januar 2019 für Hannover 96 tätig. Aktuell ist er bei Sky Sport News dienstags und mittwochs regelmäßiger Gast in "Champions Corner" und begleitet dort die Spiele der Königsklasse im Free-TV.Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Lothar Matthäus und Jörg Jakob, Chefredakteur des Kicker.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Meine Geschichte - das Leben von Wout Weghorst" am Sonntag im Anschluss an "Sky90" um 13.00 Uhr auf Sky Sport NewsAm Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von "Meine Geschichte - das Leben von ..." freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.In der aktuellen Episode trifft er Wout Weghorst Der 28-jährige Mittelstürmer wechselte im Sommer 2018 zum VfL Wolfsburg und erzielte seitdem 47 Bundesliga-Treffer für die "Wölfe". Nur Robert Lewandowski konnte in diesem Zeitraum mehr Tore in der Bundesliga erzielen. Aktuell befindet sich der 1,97 Meter große Niederländer mit 14 Toren nach 20 Spieltagen in der Form seines Lebens und ist eines der Gesichter des Wolfsburger Höhenflugs in der laufenden Saison."Meine Geschichte - das Leben von Wout Weghorst" wird am Sonntag um 13.00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App zur Verfügung. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22.30 Uhr und am Montag um 19.00 Uhr.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4836999