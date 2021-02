DS Automobiles hat sein Engagement in der Formel E vorzeitig bis mindestens 2026 verlängert. Damit bekennt sich DS nach Mahindra als zweiter Hersteller zur Teilnahme an der Gen3-Ära der elektrischen Rennserie ab der neunten Saison. Die PSA-Tochter ist seit der zweiten Saison in der Formel E aktiv - zunächst als Partner des Virgin-Teams, seit der fünften Saison arbeitet DS mit dem chinesischen Rennstall ...

